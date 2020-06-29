Эксперт платформы «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» об особенностях использования навигационного модуля в смартфонах.

Основное, что нужно понимать каждому: сведения о расположении людей в разные моменты времени — это дорогостоящая коммерческая информация, которую приложения продают другим приложениям или рекламным сетям.

Например, человек зашел в Instagram, чтобы сделать фото с Красной Площади — сведения об этом могут быть легально переданы в рекламную сеть, которая, пользуясь информацией, покажет пользователю баннер близлежащей кофейни.

Однако если ограничить доступ Instagram или других приложений к геолокации, то такие данные передаваться не будут.

В теории, если держать модуль GPS или ГЛОНАСС отключенным постоянно, можно сэкономить заряд батареи, однако эффект будет не таким серьезным. Дело в том, что большинство приложений пользуются геоданными редко и фоновом режиме, то есть не сильно увеличивая энергопотребление девайса.

Ключевой совет, который Владимир Гриценко дает пользователям смартфонов, — это отслеживать список приложений, каким вы даете доступ, а каким нет. Например, можно разрешить снимать геолокацию мессенджерам WhatsApp или Telegram, чтобы быстро отправлять другим людям свое местоположение.

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