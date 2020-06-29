Особенный сын Бледанс умилил пользователей трогательным отношением к сестре
Совсем недавно у бывшего мужа телеведущей родилась дочка.
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Фото, видео: Instagram @semensemin
Восьмилетний сын Эвелины Бледанс Семен вызвал умиление пользователей своим трепетным отношением к младшей сестренке.
Видео, на котором мальчик проводит время с сестрой Верой, опубликовал бывший муж Бледанс и отец их единственного общего ребенка Александр Семин. После развода со звездой мужчина женился во второй раз и стал отцом очаровательной малютки. Несмотря на развод с Бледанс, Александр продолжает заботиться и о первом ребенке.
На кадрах видно, что Семен качается с малышкой в гамаке и засыпает девочку комплиментами. В конце мальчик даже произносит:
«Люблю тебя, сестренка».
Подписчики Семина признались, что процент умиления на видео зашкаливает и выразили восхищение нежным отношением мальчика к сестре.
«Молодец Семочка! Такой нежный! А красотулечке нравится с ним раскачиваться!»;
«Пупсики»;
«До слез»;
«Как трогательно Сема относится к сестренке», — отметили юзеры.
Эвелина Бледанс и Александр Семин прожили в браке семь лет. За это время у них появился ребенок с особенностями развития Семен, которого оба обожают. Несмотря на расставание в 2017 году, бывшие супруги сохранили теплые отношения и совместно продолжают воспитывать мальчика. В то время как Бледанс скрывает свою личную жизнь, Семин счастлив в другом браке, в котором недавно у него родилась дочь Вера.
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