Особенный сын Бледанс умилил пользователей трогательным отношением к сестре

Восьмилетний сын Эвелины Бледанс Семен вызвал умиление пользователей своим трепетным отношением к младшей сестренке.

Видео, на котором мальчик проводит время с сестрой Верой, опубликовал бывший муж Бледанс и отец их единственного общего ребенка Александр Семин. После развода со звездой мужчина женился во второй раз и стал отцом очаровательной малютки. Несмотря на развод с Бледанс, Александр продолжает заботиться и о первом ребенке.

На кадрах видно, что Семен качается с малышкой в гамаке и засыпает девочку комплиментами. В конце мальчик даже произносит:

«Люблю тебя, сестренка».

Instagram @semensemin

Подписчики Семина признались, что процент умиления на видео зашкаливает и выразили восхищение нежным отношением мальчика к сестре.

«Молодец Семочка! Такой нежный! А красотулечке нравится с ним раскачиваться!»;

«Пупсики»;

«До слез»;

«Как трогательно Сема относится к сестренке», — отметили юзеры.

Эвелина Бледанс и Александр Семин прожили в браке семь лет. За это время у них появился ребенок с особенностями развития Семен, которого оба обожают. Несмотря на расставание в 2017 году, бывшие супруги сохранили теплые отношения и совместно продолжают воспитывать мальчика. В то время как Бледанс скрывает свою личную жизнь, Семин счастлив в другом браке, в котором недавно у него родилась дочь Вера.

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