«Плоды самоизоляции»: Башаров удивлен решением экс-жены подать на него в суд

Актер театра и кино Марат Башаров был удивлен известием о подаче в суд его бывшей супругой Екатериной Архаровой иска о клевете. Бывшая жена артиста утверждает, что 90% того, что он рассказывал о ней в СМИ, является ложью и оскорбляет ее имя. Артист заявил 5-tv.ru, что не знал о затее экс-возлюбленной. По его словам, это можно списать на весеннее обострение и последствия долгой самоизоляции.

«Вы меня, честно говоря, удивили. Весна прошла, а обострения у людей остались. Это раз, а два — если она считает, что я что-то наврал, а что я мог наврать? Я не знаю. Видите, сейчас мы пожинаем плоды самоизоляции, поэтому обострения у людей все сильней и сильней. Если она собирается подавать на меня в суд, у меня есть куча свидетелей. Хотя перед чем оправдываться? Я просто даже не могу понять. Что я наврал? Я удивлен, хотя, от Екатерины всегда мы ждали сюрпризов каких-то», — признался Башаров.

Также он добавил, что не видит повода для разбирательства, так как в передачах на телевидении он неоднократно извинялся перед Архаровой за прошлые обиды, а также подчеркивал, что желает ей только хорошего.

«Странный человек, потому что, если посмотреть все мои выступления на каналах, то я не раз извинялся, говорил, что я ее все-таки люблю и желал ей счастья. Ей, ее детям, семье — здоровья. И искренне радовался — Катенька, вот у тебя сын, наконец-то, родился, как здорово, молодец! Поэтому я, конечно, удивлен. Никакой клеветы я не говорил. Единственно, что все мои выступления записаны у Леры Кудрявцевой, и на канале „Россия“, где я говорю: „Катя, желаю тебе здоровья, будь счастлива“», — обратил внимание артист.

Марат Башаров и Екатерина Архарова развелись в 2015 году. Они прожили в браке менее одного года, а незадолго до расставания супруга артиста попала в больницу с побоями. В 2020 году Башаров пришел на передачу к Лере Кудрявцевой, где рассказал, как и почему бил бывшую жену.

Как писал ранее 5-tv.ru, он заявил, что Архарова имела пристрастие к спиртному, о чем он узнал только после свадьбы. Артист утверждал, что применил к жене физическую силу только для того, чтобы удержать ее от неадекватного поведения. Он звонил родителям девушки и предлагал ее забрать. После разразился скандал, жертвой которого, по словам актера, стал он сам.