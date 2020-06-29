У историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки и сожительницы Анастасии Ещенко, случилась истерика на заседании суда. Как стало известно 5-tv.ru, подсудимый начал требовать публичной демонстрации его личной переписки с покойной, чтобы показать, что за ужасные вещи она творила. При этом он размахивал руками и сильно повышал голос.

«Я настаиваю, чтобы эти вещественные доказательства были объявлены в открытом заседании, потому что иначе будет нарушен паритет прав! В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая. Какие страшные оскорбления она употребляла! Как она оскорбляла моих детей! Если это сокрыть от людей, тогда будет нарушено правосудие!» — восклицал Соколов.

Также он обвинил представителей СМИ в том, что его образ искажен и выставлен в негативном свете, в то время как указанная им переписка позволила бы изменить это мнение общественности.

«Это унизительно, это гнусно! И только узнав эти вещи, люди могут понять, что произошло! За счет прессы создалось чудовищное отношение ко мне. Люди этого не знают, они думают, что это чистая невинная девочка! Там есть часть, только ничтожная часть того, что она творила!» — продолжал скандалить обвиняемый.

Судья поинтересовалась у Соколова, как он себя чувствует, раз так сильно повышает голос. На это историк заявил, что говорит громко, поскольку это очень важная информация. После некоторой паузы он вновь начал выдвигать требования суду и кричать. Тогда председатель суда вынесла ему замечание за несоблюдение порядка.

Олег Соколов обвиняется в убийстве своей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. По версии следствия, бывший преподаватель СПбГУ убил девушку и расчленил ее тело, после чего пытался избавиться от улик. В ноябре 2019 года его выловили из реки Мойки, где он хотел утопить отрубленные руки покойной возлюбленной, но не удержался и упал в воду. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены. Голова аспирантки была найдена в квартире историка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что друзья историка Соколова раскрыли жуткие подробности вечера, когда предположительно была убита Анастасия Ещенко.