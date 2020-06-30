Вандалы, разрисовавшие полицейский автомобиль в Петербурге, извинились
По факту действий нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
В Петербурге задержаны вандалы, разрисовавшие полицейский автомобиль. Все произошло ночью в центре города. Два молодых человека маркером нанесли нецензурную фразу на двери служебной машины. Свои действия они сняли на камеру мобильного телефона, видео выложили в социальные сети. Так хулиганов и нашли. Они уже извинились перед полицейскими.
«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и советую никому так никогда не делать, это глупый поступок», — отметил один из нарушителей.
«Призываем не делать так, как сделали мы. Это очень глупо», — добавил второй.
Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Молодым людям грозит несколько месяцев ареста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы, распивавшие пиво на бронзовом коне в центре Петербурга, повредили памятник.
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