Вандалы, разрисовавшие полицейский автомобиль в Петербурге, извинились

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По факту действий нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

В Петербурге задержаны вандалы, разрисовавшие полицейский автомобиль. Все произошло ночью в центре города. Два молодых человека маркером нанесли нецензурную фразу на двери служебной машины. Свои действия они сняли на камеру мобильного телефона, видео выложили в социальные сети. Так хулиганов и нашли. Они уже извинились перед полицейскими.

«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и советую никому так никогда не делать, это глупый поступок», — отметил один из нарушителей.

«Призываем не делать так, как сделали мы. Это очень глупо», — добавил второй.

Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Молодым людям грозит несколько месяцев ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы, распивавшие пиво на бронзовом коне в центре Петербурга, повредили памятник.

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