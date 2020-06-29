Видео: Су-27 вылетали на перехват двух самолётов США над Черным морем

Российские истребители Су-27 вылетали на перехват двух самолетов США над нейтральными водами Черного моря.

Дежурные силы Южного военного округа не допустили нарушения государственной границы России. Они сопровождали американские самолеты, пока те не отвернули в сторону своих баз. Полеты российских военных выполнялись в строгом соответствии с международными правилами.