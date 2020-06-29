В СК назвали предварительную причину возгорания в доме на северо-востоке Москвы

Доследственную проверку проводит Следственный комитет по Москве по факту инцидента на северо-востоке столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, причиной происшествия в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Проходчиков стал хлопок, который повлек за собой возгорание. На данный момент следствию известно о трех пострадавших. Все они были госпитализированы. Точное число пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Выясняются все обстоятельства инцидента.

В результате хлопка несущие стены и межэтажные перекрытия здания не пострадали. Всем пострадавшим власти обещают предоставить временно жилье. По уточненным данным, с места происшествия были спасены 17 человек. Всего после пожара в больницы обратились десять человек, из них троим потребовалась госпитализация.

Взрыв и последующий пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео. Как сообщал 5-tv.ru, шокирующие кадры с языками пламени и черным дымом в сети опубликовал один из жильцов соседнего дома на улице Проходчиков. Также стал известен предварительный список пострадавших во время возгорания. В настоящее время прокуратура Москвы уже заявила о проверке газового оборудования, которое было установлено в жилище.