Очевидцы сообщили о стрельбе на юге Москвы. По предварительным данным, неизвестный начал стрелять из огнестрельного оружия на стройплощадке в районе Бирюлевской улицы. Информация о случившемся уточняется. О предполагаемом злоумышленнике и пострадавших пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы сообщили о стрельбе на детской площадке на юго-западе Москвы. По предварительным данным, возле дома № 2 по улице Захарьинские дворики мужчину ранили в ногу.