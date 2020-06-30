Очевидцы сообщили о стрельбе на юге Москвы
По предварительным данным, инцидент произошел на стройплощадке в районе Бирюлевской улицы.
Очевидцы сообщили о стрельбе на юге Москвы. По предварительным данным, неизвестный начал стрелять из огнестрельного оружия на стройплощадке в районе Бирюлевской улицы. Информация о случившемся уточняется. О предполагаемом злоумышленнике и пострадавших пока ничего не известно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы сообщили о стрельбе на детской площадке на юго-западе Москвы. По предварительным данным, возле дома № 2 по улице Захарьинские дворики мужчину ранили в ногу.
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