Трое злоумышленников расстреляли человека в Краснодаре. По предварительным данным, вооруженное нападение было совершено на бизнесмена. Как стало известно 5-tv.ru, мужчины подъехали к машине предпринимателя на автомобиле Lada Granta и открыли стрельбу. После этого предполагамемые виновники преступления скрылись с места происшествия.

В настоящее время нападавших разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы сообщили о стрельбе на детской площадке на юго-западе Москвы. По предварительным данным, возле дома № 2 по улице Захарьинские дворики мужчину ранили в ногу.