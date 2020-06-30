Трое злоумышленников расстреляли человека в Краснодаре

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Карина Бернтгольц
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В настоящий момент предполагаемых виновников преступления разыскивает полиция.

Трое злоумышленников расстреляли человека в Краснодаре

Фото: www.globallookpress.com /

Трое злоумышленников расстреляли человека в Краснодаре.  По предварительным данным, вооруженное нападение было совершено на бизнесмена.  Как стало известно 5-tv.ru, мужчины подъехали к машине предпринимателя на автомобиле Lada Granta и открыли стрельбу.  После этого предполагамемые виновники преступления скрылись с места происшествия.

В настоящее время нападавших разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы сообщили о стрельбе на детской площадке на юго-западе Москвы. По предварительным данным, возле дома № 2 по улице Захарьинские дворики мужчину ранили в ногу.

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