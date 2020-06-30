Звезда сериала «Татьянин день», актриса Наталья Рудова из числа тех людей, кто обожает проводить досуг максимально разнообразно и где-нибудь вдали от дома. Так, например, недавно звезда вместе с близкой подругой и коллегой по цеху — актрисой Настасьей Самбурской — вспомнила про детскую игру «войнушку». Звезды примерили полную военную экипировку и даже взобрались на танк.

Чтобы доказать поклонникам, как весело можно провести время даже в глухом лесу, девушки разыграли на камеру необычную сценку. Сделав серьезные лица, Наталья и Настасья представили, что будут делать, когда «вернуться с фронта».

«Эх, Натаха, вот вернемся с фронта, чего делать-то будем на гражданке?» — обращается к подруге Самбурская.

«Чего делать, чего делать… Детей рожать! Замуж выходить! Желательно несколько раз!» — тут же заявляет Рудова.

«Да нет. Раз несколько раз вышла, так значит проблемы. Исправлять себя надо. Один раз выйти надо выйти да удачно, чтоб все бабы обзавидововались…» — уверенно произнесла Настасья.

«Точно, Настюх, поменяла меня война-то…» — с грустью констатировала Наталья.

«Ох, и поменяла…» — поддержала «боевую подругу» звезда «Универа» и громко захохотала.

Instagram @rudovanata

Подобный розыгрыши девушки устраивают нечасто. Однако всякий раз это выглядит очень забавно и вызывает у фолловеров лишь добрые эмоции. Так, к примеру, однажды актрисы разыграли публику, представ в образе бородатых альфа-самцов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, на какие жертвы пришлось пойти Наталье Рудовой из-за неадекватных фанатов.