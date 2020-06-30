Ночь предсказаний: как понять, что приснился вещий сон с 29 на 30 июня?

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Виктория Андреева
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5-tv.ru рассказывает, как отличить обычное сновидение от тайного послания.

Ночь предсказаний: как понять, что приснился вещий сон с 29 на 30 июня?

Фото: www.globallookpress.com /Maria Teijeiro Teijeiro

Согласно Лунному календарю, сны в ночь с 29 на 30 июня несут особое значение. Сегодня они не просто отражение наших тайных желаний, а ключ к счастливому будущему. Считается, что сон, увиденный человеком в эту ночь после полуночи, может сбыться в течение 7-10 дней, сообщает портал «Лунник».

Но как понять, что сновидение действительно предупреждает об опасности или дает прямые подсказки к решению проблем? 5-tv.ru раскроет несколько секретов, как отличить обычное сновидение от тайного послания.

Вещие сны — не всегда плохие. Да-да, эту простую истину многие часто забывает. Ведь издревле так заложено, что человек скорее поверит во что-то плохое, чем в подарок от самой Вселенной. Поэтому игнорировать хорошие сновидения не стоит. Вполне возможно, в них кроется ответ на все ваши трудные вопросы.

Вещие сны редко забываются. По статистике, в более чем 90% случаев люди забывают сновидения сразу после пробуждения или в первые несколько минут. Но те сны, которые не дают покоя человеку несколько дней, а, может, и месяцев подряд, вполне можно считать пророческими. Произведя на сновидца неизгладимое впечатление, они заставляют раз от раза прокручивать в голове исход подобных ситуаций.

Действо происходит словно наяву. Иногда случается, что во сне человек не отличает придуманный мир от настоящего: вокруг — знакомые люди и здания, похожие ситуации и даже диалоги. Внезапно проснувшись, сновидец не сразу поймет, что именно это было. Быть может, дежавю? Именно это ощущение и является еще одним признаком вещего сна. Отмечается, что столь реальные проекции способны видеть люди с высоким уровнем возбудимости.

Вещий сон — тот, что приснился перед пробуждением. Эксперты утверждают, что именно в эту фазу сна, когда человек находится буквально на грани миров, ему и могут привидеться реалистичные картины. Во многом, потому что в это время запускается мыслительный процесс и мало-помалу сновидец начинает размышлять о грядущем днем и предстоящих событиях. Считается, что ощущения, которые испытывает человек за этот короткий период лучше всего передают его истинное отношение к ситуации. Именно поэтому нередко стоит вспомнить о них перед принятием важного решения.

Ранее 5-tv.ru раскрыл значения ТОП-5 самых популярных сновидений.

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