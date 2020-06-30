Видео: В одном из портов Кувейта вспыхнул сильнейший пожар

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Загорелся склад древесины, расположенный вблизи с нефтяным причалом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Кувейте в эти минуты пытаются потушить сильнейший пожар в одном из портов. Горит склад древесины. Но расположен он рядом с нефтяными причалом, на котором перекачивают топливо из терминалов на тенкеры. И единственная преграда на пути огня - кирпичный забор, но он, по словам спасателей, вот-вот рухнет.

К месту ЧП стянуты экстренные службы. Но взять ситуацию под контроль пока не удается. Полиция в срочном порядке эвакуировала припаркованные рядом машины. О жертвах и пострадавших данных пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимире потушили здание академического театра драмы. Площадь возгорания менее чем за час выросла до пятисот квадратных метров.

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