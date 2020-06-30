Рост фейков о голосовании по поправкам в Конституцию отметили в Общественной палате

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В настоящий момент свое отношение к готовящимся изменениям выразили уже 37% избирателей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Голосование по поправкам в Конституцию выходит на финишную прямую. У людей есть еще два дня, чтобы сделать свой выбор — сегодня и завтра. 1 июля в России объявлен выходным.

По данным Центризбиркома, в голосовании уже приняли участие более 37% избирателей. К процедуре у людей практически нет вопросов, она прозрачна и понятна. На каждом участке дежурят наблюдатели. Вместе с тем в общественной палате фиксируют рост фейковых сообщений о голосовании по поправкам в Конституцию. С начала июня их выявлено свыше пяти тысяч. Больше всего лжи идет через социальные сети.

«Эти фейки я бы разделил на две группы: фейки федерального масштаба, которые гуляют по всей стране, и локальные, региональные истории. Фейкометы особенно атакуют, конечно, небольшие населенные пункты в удаленных субъектах Российской Федерации, чтобы сложнее было оперативно проверить», — отметил руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

В ложных сообщениях, в частности, упоминается о применении на голосовании ручек с исчезающими чернилами. Но есть фейки более серьезные. Так в сети появился видеоролик о нарушении в Москве. Автор обвинял местную участковую избирательную комиссию. Ее представители якобы готовили вброс и прятали пачку бюллетеней. Активисты Общественной палаты проверили записи видеокамер. Выяснилось, что автор ролика — молодой человек сам срежиссировал видео. В пакете, кстати, были поддельные бюллетени — без подписей и печатей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пять дней голосования по поправкам в Конституцию в нем приняли участие 40 с половиной миллионов россиян.

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