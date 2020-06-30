Рост фейков о голосовании по поправкам в Конституцию отметили в Общественной палате
В настоящий момент свое отношение к готовящимся изменениям выразили уже 37% избирателей.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Голосование по поправкам в Конституцию выходит на финишную прямую. У людей есть еще два дня, чтобы сделать свой выбор — сегодня и завтра. 1 июля в России объявлен выходным.
По данным Центризбиркома, в голосовании уже приняли участие более 37% избирателей. К процедуре у людей практически нет вопросов, она прозрачна и понятна. На каждом участке дежурят наблюдатели. Вместе с тем в общественной палате фиксируют рост фейковых сообщений о голосовании по поправкам в Конституцию. С начала июня их выявлено свыше пяти тысяч. Больше всего лжи идет через социальные сети.
«Эти фейки я бы разделил на две группы: фейки федерального масштаба, которые гуляют по всей стране, и локальные, региональные истории. Фейкометы особенно атакуют, конечно, небольшие населенные пункты в удаленных субъектах Российской Федерации, чтобы сложнее было оперативно проверить», — отметил руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
В ложных сообщениях, в частности, упоминается о применении на голосовании ручек с исчезающими чернилами. Но есть фейки более серьезные. Так в сети появился видеоролик о нарушении в Москве. Автор обвинял местную участковую избирательную комиссию. Ее представители якобы готовили вброс и прятали пачку бюллетеней. Активисты Общественной палаты проверили записи видеокамер. Выяснилось, что автор ролика — молодой человек сам срежиссировал видео. В пакете, кстати, были поддельные бюллетени — без подписей и печатей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пять дней голосования по поправкам в Конституцию в нем приняли участие 40 с половиной миллионов россиян.
Читайте также
82%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?