Запреты на эксплуатацию Boeing 737 MAX могут снять после тестирования

Федеральное управление гражданской авиации США начало тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX. Первый борт уже вылетел из Сиэтла, запланировано еще неколько рейсов в ближайшие три дня. За это время эксперты тщательно проанализируют работу всех систем машин. И если все пройдет успешно, запреты на эксплуатацию Boeing этой модели будут сняты.

Использование лайнеров было приостановлено более года назад после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии. Тогда погибли 346 человек. Специалисты установили, что причиной крушений стали сбои в системе коррекции маневрирования. С тех пор компания Боинг пытается устранить неполадки и уже усовершенствовала программы подготовки пилотов. Тем не менее, пока эти усилия ни к чему не приводят. Норвежские авиалинии аннулировали заказ на покупку почти сотни Boeing 737 MAX и потребовали компенсацию за приостановку их эксплуатации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский истребитель F-15 рухнул в Северное море возле Великобритании.