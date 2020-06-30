Запреты на эксплуатацию Boeing 737 MAX могут снять после тестирования
Использование авиалайнеров было приостановлено более года назад после авиакатастроф.
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Фото, видео: REUTERS /KAREN DUCEY, 5-tv.ru
Федеральное управление гражданской авиации США начало тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX. Первый борт уже вылетел из Сиэтла, запланировано еще неколько рейсов в ближайшие три дня. За это время эксперты тщательно проанализируют работу всех систем машин. И если все пройдет успешно, запреты на эксплуатацию Boeing этой модели будут сняты.
Использование лайнеров было приостановлено более года назад после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии. Тогда погибли 346 человек. Специалисты установили, что причиной крушений стали сбои в системе коррекции маневрирования. С тех пор компания Боинг пытается устранить неполадки и уже усовершенствовала программы подготовки пилотов. Тем не менее, пока эти усилия ни к чему не приводят. Норвежские авиалинии аннулировали заказ на покупку почти сотни Boeing 737 MAX и потребовали компенсацию за приостановку их эксплуатации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский истребитель F-15 рухнул в Северное море возле Великобритании.
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