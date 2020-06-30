Видео стрельбы ракетного берегового комплекса «Бал» в Черном море

В Крыму расчеты Черноморского флота провели стрельбы из берегового ракетного комлекса «Бал». Роль корабля условного противника выполняла надводная мишень, оснащенная специальными локаторами. Цель уничтожили первым же выстрелом.

Комплекс «Бал» принят на вооружение в 2008 году, и военные отмечают его уникальные характеристики. Систему специально разрабатывали для охраны побережья. Но впервые на публике он появился 24 июня — на Параде в честь 75-летия Победы несколько машин прошли по Красной площади.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что применение российских высокоточных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э» и машин Т-90С сняли на видео в Алжире.