Трое детей и один взрослый погибли при пожаре в Нижегородской области

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 28

Возгорание вспыхнуло в одном из жилых домов в деревне Ягодная.

Трое детей и один взрослый погибли при пожаре в Нижегородской области

Фото: www.globallookpress.com

Пожар в деревне Ягодная Нижегородской области унес жизни четверых человек: одного взрослого и троих детей. Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в одном из жилых домов на Советской улице. 

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о случившемся уточняется. 

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