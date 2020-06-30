Трое детей и один взрослый погибли при пожаре в Нижегородской области
Возгорание вспыхнуло в одном из жилых домов в деревне Ягодная.
Фото: www.globallookpress.com
Пожар в деревне Ягодная Нижегородской области унес жизни четверых человек: одного взрослого и троих детей. Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в одном из жилых домов на Советской улице.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о случившемся уточняется.
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