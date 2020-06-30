Трое детей и один взрослый погибли при пожаре в Нижегородской области

Пожар в деревне Ягодная Нижегородской области унес жизни четверых человек: одного взрослого и троих детей. Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в одном из жилых домов на Советской улице.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о случившемся уточняется.