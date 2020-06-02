Ученый оценил последствия вспышки на солнце

Старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров в беседе с РБК оценил последствия вспышки на солнце. По словам доктора физико-математических наук, взрывной процесс выделения энергии вряд ли может оказать заметное воздействие на людей.

Несмотря на это, крупнейшая с октября 2017 года вспышка может являться предвестником новых более мощных. Георгий Гончаров отметил, что зафиксированный обсерваторией солнечной динамики процесс выделения энергии М-класса астрономы классифицируют как средний.

«Вспышка класса М это не самая сильная вспышка. Самая сильная — класс Х», — сказал Георгий Гончаров.

Ученый добавил, что предыдущий максимум солнечной активности был отмечен в 2014 году, а цикл длится порядка 11 лет.

«И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо году в 2025-м», — пояснил специалист.

Сотрудник Пулковской обсерватории добавил, что очередная вспышка на солнце одна из самых заметных за последнее время. По его словам, это явление довольно интересное, но ничем не выдающееся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые зафиксировали самую мощную вспышку на солнце за последние три года.