В России выявили более 100 штаммов коронавируса

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Алиса Старжевская
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о том, что для вируса не характерна высокая изменчивость.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

С начала распространения коронавирусной инфекции на территории РФ было выявлено более ста штаммов COVID-19. Об этом заявил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью РИА Новости.

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более ста», — сообщил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о невысокой изменчивости коронавируса. По ее словам, были исследованы несколько десятков мутаций, что является нормой для любого микроорганизма. Вместе с тем, она заявила, что влияние этих мутаций на организм человека оценить пока сложно.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. Так, за месяц общее число новых случаев заражения в Москве сократилось втрое.

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