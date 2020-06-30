Число выявленных случаев COVID-19 за месяц в Москве сократилось в три раза
В России наблюдается устойчивое снижение количества инфицированных коронавирусом.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Суточный прирост новых заражений коронавирусом в России продолжает устойчиво снижаться. По данным оперативного штаба, четвертый день подряд он не превышает отметку в семь тысяч человек. В Москве количество новых случаев за месяц сократилось втрое.
За последние сутки от COVID-19 вылечились свыше четырех тысяч россиян. Доля выздоровевших превышает 60% от общего числа инфицированных. Количество выполненных тестов на коронавирус приближается к 19 с половиной миллионам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлено 641 156 инфицированных,403 430 человек выздоровели, 9 166 — скончались. По состоянию на сегодняшний день сохраняется 228 560 активных случаев. При этом в стране было произведено более 19,3 миллиона тестов. Коэффициент распространения COVID с каждым днем уменьшается.
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