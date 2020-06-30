Видео: Лесные пожары в России достигли угрожающих масштабов

Угрожающих масштабов достигли лесные пожары в стране. Только в одной Якутии горит больше миллиона гектаров. Справится с пламенем в эти минуты пытаются на Камчатке, в Красноярском крае, Магаданской, Иркутской областях… Пока спасателям мешает жара и сильный ветер.

Но на востоке страны и в Сибири, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация изменится. Как именно, выяснял Никита Гмыза.