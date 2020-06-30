Видео: Лесные пожары в России достигли угрожающих масштабов
Справиться с пламенем пытаются и на Камчатке, и в Красноярском крае, в Якутии и других регионах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru
Угрожающих масштабов достигли лесные пожары в стране. Только в одной Якутии горит больше миллиона гектаров. Справится с пламенем в эти минуты пытаются на Камчатке, в Красноярском крае, Магаданской, Иркутской областях… Пока спасателям мешает жара и сильный ветер.
Но на востоке страны и в Сибири, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация изменится. Как именно, выяснял Никита Гмыза.
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