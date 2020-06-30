Видео: Лесные пожары в России достигли угрожающих масштабов

Эфирная новость 34

Справиться с пламенем пытаются и на Камчатке, и в Красноярском крае, в Якутии и других регионах.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru

Угрожающих масштабов достигли лесные пожары в стране. Только в одной Якутии горит больше миллиона гектаров. Справится с пламенем в эти минуты пытаются на Камчатке, в Красноярском крае, Магаданской, Иркутской областях… Пока спасателям мешает жара и сильный ветер.

Но на востоке страны и в Сибири, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация изменится. Как именно, выяснял Никита Гмыза.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

21:39
Сквоттеры начали активно захватывать дома в Европе
21:27
Пятый день число случаев COVID-19 в России не превышает семи тысяч
21:15
Регина Тодоренко поделилась своими переживаниями по поводу разлуки с семьей
21:14
«Мечтала об автографе» — получившая через ветерана записку от Путина волонтер
21:03
Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля и от чего они зависят — интервью эксперта
20:51
В Финляндии одобрили проект новой дороги через русско-финскую границу

Сейчас читают

«Разнес в пух и прах»: Соседов жестко высказался о «бедной» Ротару
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок