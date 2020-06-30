Свиной грипп в Китае. Мир ожидает еще одна пандемия?
На одной из ферм Поднебесной фермеры подхватили вирус от своих же животных.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sven Hoppe, 5-tv.ru
Мир в ближайшее время ждет еще одна пандемия, и она тоже придет из Китая.
Ученые там обнаружили новый штамм свиного гриппа, который, как сообщается, может передаваться от человека к человеку. Ранее вирус нашли у животных на одной из ферм, и считалось, что он не опасен для людей. Но внезапно новой модификацией гриппа заболели и сами фермеры. Их срочно изолировали.
Медики считают: ситуацию необходимо взять под контроль, чтобы не допустить массового заражения.
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