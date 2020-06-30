Свиной грипп в Китае. Мир ожидает еще одна пандемия?

Эфирная новость 19

На одной из ферм Поднебесной фермеры подхватили вирус от своих же животных.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Sven Hoppe, 5-tv.ru

Мир в ближайшее время ждет еще одна пандемия, и она тоже придет из Китая.

Ученые там обнаружили новый штамм свиного гриппа, который, как сообщается, может передаваться от человека к человеку. Ранее вирус нашли у животных на одной из ферм, и считалось, что он не опасен для людей. Но внезапно новой модификацией гриппа заболели и сами фермеры. Их срочно изолировали.

Медики считают: ситуацию необходимо взять под контроль, чтобы не допустить массового заражения.

 

Читайте также

+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

18:43
Восьмилетний ребенок погиб на пляже в Анапе, задохнувшись в песке
18:30
Николай Басков поделился архивными семейными фото в годовщину смерти отца
18:27
Свиной грипп в Китае. Мир ожидает еще одна пандемия?
18:24
«Это грех большой!» — Гузееву шокировала выходка невесты в телешоу
18:19
В Госдуме предложили отменить оплату за ремонт для жителей аварийных домов
18:15
Автомобиль с тремя детьми рухнул в реку в Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

Какие линии на ладони расскажут о личной жизни? Объясняет хиромант
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок