Свиной грипп в Китае. Мир ожидает еще одна пандемия?

Мир в ближайшее время ждет еще одна пандемия, и она тоже придет из Китая.

Ученые там обнаружили новый штамм свиного гриппа, который, как сообщается, может передаваться от человека к человеку. Ранее вирус нашли у животных на одной из ферм, и считалось, что он не опасен для людей. Но внезапно новой модификацией гриппа заболели и сами фермеры. Их срочно изолировали.

Медики считают: ситуацию необходимо взять под контроль, чтобы не допустить массового заражения.