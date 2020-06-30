Дочь Пола Уокера Мэдоу поделилась фотографией с детьми Вина Дизеля
«Семья, навсегда», — подписала фотографию девушка.
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Фото, видео: Instagram @meadowwalker
Дочь погибшего актера Пола Уокера Мэдоу опубликовала совместное фото с детьми его друга и партнера по «Форсажу» Вина Дизеля в своем Instagram-аккаунте. Как рассказывает сайт Teleprogramma.pro, девушка даже отметила своего крестного отца Дизеля в записи.
На снимке Мэдоу находится на первом плане, за ней стоят дети Вина Дизеля: Полин и Винсент Синклер, а также Хания Райли. Неизвестно, где сделана фотография, но квартет выглядит счастливым. Мэдоу подписала фотографию «семья, навсегда», а коллеги Пола Уокера и Вина Дизеля по серии фильмов «Форсаж» прокомментировали запись. Так, Галь Гадот опубликовала эмоджи сердечек, а Натали Эммануэль написала, что очень скучает по всем участникам фотографии.
Пол Уокер разбился в автомобильной катастрофе осенью 2013 года. Наибольшую известность актер приобрел благодаря серии фильмов «Форсаж», где исполнял роль Брайана О’Коннора. Помимо актерской деятельности активно занимался благотворительностью, а после его смерти дочь Мэдоу организовала фонд имени отца The Paul Walker Foundation, который, в большинстве случаев, занимается помощью океанам и их обитателям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о видео с кадрами из семейного архива, которое Мэдоу Уокер опубликовала в Instagram.
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