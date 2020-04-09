Девушка вспомнила, как устроила папе сюрприз на день рождения.

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Фото, видео: Instagram @meadowwalker, globallookpress.com @Ian Gavan

Милое видео с голливудским актером Полом Уокером появилось на странице его 21-летней дочери Мидоу. Девушка поделилась с фанатами погибшего отца кадрами из семейного архива. Тогда дочь устроила папе сюрприз в день его рождения — внезапно вошла в комнату, когда он того не ждал. Уокер напугался, а затем рассмеялся и обнял наследницу.

«Никогда не думала, что поделюсь этим. Но это было правильным», — подписала видео Мидоу.

Instagram @meadowwalker

Девушка — единственный ребенок звезды «Форсажей». До 13 лет ее воспитывала мать, а с 2011 года дочь стала жить с актером. Сегодня наследница работает в фонде имени отца, который, в том числе занимается сбором средств пострадавшим от коронавируса.

Пол Уокер погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года вместе с другом по дороге со светского мероприятия. Товарищ Уокера вел машину и не справился с управлением. Автомобиль врезался в фонарный столб и растущее рядом дерево, после чего мгновенно вспыхнул. Актер ушел из жизни в возрасте 40 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что создатели «Форсажа» воскресили погибшего героя серии.

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