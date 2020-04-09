Дочь погибшего актера Пола Уокера поделилась редким видео с отцом
Девушка вспомнила, как устроила папе сюрприз на день рождения.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Звездный адвокат Жорин объяснил свое неожиданное появление на дне рождения экс-супруги
Фото, видео: Instagram @meadowwalker, globallookpress.com @Ian Gavan
Милое видео с голливудским актером Полом Уокером появилось на странице его 21-летней дочери Мидоу. Девушка поделилась с фанатами погибшего отца кадрами из семейного архива. Тогда дочь устроила папе сюрприз в день его рождения — внезапно вошла в комнату, когда он того не ждал. Уокер напугался, а затем рассмеялся и обнял наследницу.
«Никогда не думала, что поделюсь этим. Но это было правильным», — подписала видео Мидоу.
Девушка — единственный ребенок звезды «Форсажей». До 13 лет ее воспитывала мать, а с 2011 года дочь стала жить с актером. Сегодня наследница работает в фонде имени отца, который, в том числе занимается сбором средств пострадавшим от коронавируса.
Пол Уокер погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года вместе с другом по дороге со светского мероприятия. Товарищ Уокера вел машину и не справился с управлением. Автомобиль врезался в фонарный столб и растущее рядом дерево, после чего мгновенно вспыхнул. Актер ушел из жизни в возрасте 40 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что создатели «Форсажа» воскресили погибшего героя серии.
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?