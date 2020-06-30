Видео: Машков принял участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции

Онлайн-формой голосования по поправкам к Конституции воспользовался актер и режиссер Владимир Машков. Худрук Московского театра Олега Табакова показал на камеру, что воспользоваться электронным способом волеизъявления не составляет труда. Народный артист взял в руки планшет и отдал свой голос, на что у него ушло менее двух минут.

«Я проголосовал с чувством выполненного долга, чего и всем нам желаю. Мы часто принимаем решения в ту или иную сторону. Сегодня для нас очень важно это решение. Вот лично для меня. Мне кажется, важно всем подключиться к этому большому общему делу, поучаствовать в жизни своей страны, своего будущего, будущего свои детей, внуков, быть неравнодушным к жизни своей страны», — сказал Машков.

По словам Машкова, электронную форму голосования он выбрал потому, что с недавнего времени в его театре начались усиленные репетиции репертуара. В этом смысле такой вид голосования он посчитал для себя наиболее удобным. Худрук решил не прерывать репетиционный процесс и потому заранее принял участие во всероссийском голосовании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обратился к россиянам перед днем голосования по поправкам к Конституции. Президент подчеркнул, что это голосование не просто за обличенные в правовые нормы слова, а голосование за страну, которую мы хотим передать нашим детям и внукам.

А поводы для гордости за страну есть и сегодня. Борьба с коронавирусом пошла на спад, состоялось одно из главных событий года — Парад Победы на Красной площади. В этот день вся страна почтила память тех, кто победил фашизм, создав будущее для поколений не только в России, но и во всем мире. Символичным стал и тот факт, что мероприятие прошло день в день спустя 75 лет после первого Парада Победителей в 1945 году. И право гордиться собой и страной необходимо нести дальше и важно это не потерять. И чтобы этого не произошло необходимо участвовать в ее жизни, принятии ответственных решений, включая голосование по Конституции. Именно в главном законе страны как раз и будут отражены важнейшие поправки о недопустимости фальсификации истории.