Видео: Машков принял участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции

|
Валентин Черников
24

Актер и худрук Московского театра Олега Табакова воспользовался электронным способом волеизъявления и счел его весьма удобным.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Онлайн-формой голосования по поправкам к Конституции воспользовался актер и режиссер Владимир Машков. Худрук Московского театра Олега Табакова показал на камеру, что воспользоваться электронным способом волеизъявления не составляет труда. Народный артист взял в руки планшет и отдал свой голос, на что у него ушло менее двух минут.

«Я проголосовал с чувством выполненного долга, чего и всем нам желаю. Мы часто принимаем решения в ту или иную сторону. Сегодня для нас очень важно это решение. Вот лично для меня. Мне кажется, важно всем подключиться к этому большому общему делу, поучаствовать в жизни своей страны, своего будущего, будущего свои детей, внуков, быть неравнодушным к жизни своей страны», — сказал Машков.

По словам Машкова, электронную форму голосования он выбрал потому, что с недавнего времени в его театре начались усиленные репетиции репертуара. В этом смысле такой вид голосования он посчитал для себя наиболее удобным. Худрук решил не прерывать репетиционный процесс и потому заранее принял участие во всероссийском голосовании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обратился к россиянам перед днем голосования по поправкам к Конституции. Президент подчеркнул, что это голосование не просто за обличенные в правовые нормы слова, а голосование за страну, которую мы хотим передать нашим детям и внукам.

А поводы для гордости за страну есть и сегодня. Борьба с коронавирусом пошла на спад, состоялось одно из главных событий года — Парад Победы на Красной площади. В этот день вся страна почтила память тех, кто победил фашизм, создав будущее для поколений не только в России, но и во всем мире. Символичным стал и тот факт, что мероприятие прошло день в день спустя 75 лет после первого Парада Победителей в 1945 году. И право гордиться собой и страной необходимо нести дальше и важно это не потерять. И чтобы этого не произошло необходимо участвовать в ее жизни, принятии ответственных решений, включая голосование по Конституции. Именно в главном законе страны как раз и будут отражены важнейшие поправки о недопустимости фальсификации истории.

+24° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

15:24
Видео: Машков принял участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции
15:15
Дочь Михаила Ефремова раздумала помогать матери в реабилитации
15:08
Путин призвал россиян высказать мнение по поправкам в Конституцию — видео
15:03
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
14:55
Дочь Заворотнюк попала в крайне неприятную ситуацию в салоне красоты
14:51
Открытие границы с Турцией с 15 июля все еще под вопросом

Сейчас читают

Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
«Вернется бумерангом»: Карпович угрожают из-за слухов о романе с Прилучным
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок