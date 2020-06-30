Регина Тодоренко поделилась своими переживаниями по поводу разлуки с семьей

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Алиса Старжевская
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Она планирует трехдневную командировку, и из-за этого ее одолевает чувство вины.

Регина Тодоренко поделилась своими переживаниями по поводу разлуки с семьей

Фото: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам о тревожащих ее переживаниях. Дело в том, что она планирует трехдневную командировку, и из-за предстоящей разлуки ее тревожит чувство вины. Телеведущая опубликовала посвященный этому пост в Instagram.

Instagram @reginatodorenko

В записи телеведущая отмечает, что ей не страшно оставить ребенка папе, певцу Владу Топалову, ее больше волнует, что за это время она может пропустить что-то важное.

«Нет, мне совсем не страшно оставить малыша на папу, я уверена, что они отлично проведут время, но … а вдруг я пропущу новое слово или фразу, или еще что-то», — рассказывает Тодоренко.

Также девушка пишет, что признает в себе «сумасшедшую мамулю», тревожащуюся по любому поводу. В конце записи девушка спрашивает своих подписчиков, как они справлялись с подобным чувством вины.

«Зато какое счастье будет после разлуки, а в командировках можно и английский учить по песням»

«Боооже!!! Была бы у меня возможность уехать на три дня от моих темпераментных африканских девчонок, я бы чувства вины точно не испытывала. Оторвалась бы по полной», — поддержали Регину подписчики.

Региона Тодоренко в честь своего 30-летия опубликовала пост, где подвела итоги пройденного этапа.

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