«Девочка стала взрослой»: Тодоренко признала «все свои ошибки» в честь 30-летия

Телеведущая Регина Тодоренко отмечает юбилей: звезде исполняется 30 лет. Несмотря на то, что это событие торжественное, сама Регина не спешит публиковать в сети радостные фото с поздравлениями от многочисленных родственников и коллег.

Утро своего дня рождения Тодоренко начала с проникновенного поста в Instagram, где подвела итоги прожитых лет. В частности, не обошлось и без упоминания скандала с домашним насилием.

«Сегодня мне исполняется 30 лет. Девочка, порвавшая белые рифленые колготки на коленке, стала большой. Но взрослой она стала в тот день, когда научилась признавать свои ошиб­ки и идти дальше», — начала монолог звезда.

Регина отметила, что несмотря на жизненные трудности шла и будет идти навстречу светлому будущему с гордо поднятой головой, улыбаясь попутчикам. Телеведущая утверждает, что тратить бесценное время на слезы — просто глупо.

«Я рада, что, благодаря ошибке, мне все же удалось привлечь внимание к пробле­ме и оказаться полезной. Кто­-то из великих сказал, что ошибка — эта наука, которая поможет двигаться вперед. Я буду продолжать помогать тем, кто в этом нуждается. Не словами, а реальным делом», — подытожила Тодоренко.

Поклонники поддержали любимицу, отметив в комментариях, что всегда будут на ее стороне при любых обстоятельствах. Ведь перед ними сегодня — думающий и признающий ошибки человек. А что может быть более привлекательным, чем честность?

«Вы — самая красивая женщина, самая настоящая. Удачи вам во всех начинаниях!»

«Регина, не ошибается тот, кто ничего не делает, признают свои ошибки — единицы!»

«С днем рождения! Пусть в вашей жизни все будет легко и красиво!»

«Всему свое время, здорово, что ты не отмолчалась и пошла за сердцем…» — откликнулись пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru опубликовал трогательное семейное видео Регины Тодоренко с мужем и маленьким сыном.