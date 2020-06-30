ВКонтакте объявила о продлении акции по поддержке предпринимателей

Команда ВКонтакте продлила акцию «Поддержим бизнес» до 31 июля. Регионы постепенно выходят из режима самоизоляции — а значит, многим предпринимателям потребуется помощь, чтобы постепенно поставить свое дело на ноги.

За три месяца участие в акции приняли более 60 тысяч владельцев бизнеса. В общей сложности они успели получить около 150 миллионов рублей на продвижение своего дела. На протяжении всего срока действия акции рекламные кампании в поддержку предпринимателей собирали около 50 миллионов показов и 480 тысяч кликов ежедневно.

Для того, чтобы положительный эффект был еще заметнее, в июле владельцы бизнеса будут получать еженедельную компенсацию не только за запуск рекламных кампаний с мобильного, но и за автопродвижение товаров. Со временем акция станет доступна не только страницам предпринимателей, но и для всем сообществам.

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