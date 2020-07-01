Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Лидеры государств пообщались с авторами проекта — скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
В Тверской области сегодня открыли Ржевский Мемориал Советскому солдату в присутствии Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Памятник возвели на многострадальной земле - там, где более миллиона бойцов сложили головы в кровопролитных битвах за Родину, но сумели сдержать врага.
Это уникальный монумент, в том числе и потому, что построен он на народные деньги. Корреспондент Валентин Трушнин увидел самый большой современный Военный мемориал России. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала передал записку одному из ветеранов, которые присутствовали на мероприятии. Мужчина передал ее волонтеру Екатерине Лабутиной.
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