Видео пожара на складе рядом с газовой котельной в Москве

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 6

Возгоранию присвоен второй ранг.сложности. Предварительно, пламя перекинулось на соседнее здание.

Пожар произошел в одноэтажном складском здании на юго-востоке столицы. Как стало известно 5-tv.ru, из-под кровли строения на Южнопортовой улице, дом 9 пошел дым, позже появилось открытое горение. В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места ЧП. 

По данным МЧС, пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг сложности, так как огонь активно распространяется. По предварительным данным, пламя перекинулось на соседнее здание, где расположена газовая котельная. Как стало известно 5-tv.ru, угроза взрыва. Территория вокруг дома заставлена автомобилями, внутри склада, по словам представителей администрации, хранятся автозапчасти.

Площадь горения на данный момент составляет 800 квадратных метров. На месте работают пожарные, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в доме культуры в городе Гусь-Хрустальный. Там площадь горения увеличилась до 2400 квадратных метров, рухнула обгоревшая кровля. Очевидцы сняли пожар на видео.

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