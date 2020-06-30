Дом культуры полыхает в Гусь-Хрустальном — видео
Площадь горения составляет порядка 1500 квадратных метров.
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Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ
Пожар случился в доме культуры в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Как стало известно 5-tv.ru, площадь горения составляет 1500 квадратных метров.
По данным спасателей, пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают десять единиц пожарной техники, а также 22 сотрудника ведомства. Группировка спасателей наращивается.
Горящее здание и работу пожарных сняли на видео местные жители. Кадры полыхающего пламенем дома культуры имени Ленина появились в группе «Гусь-Хрустальный» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее во Владимире сгорел зрительный зал в академическом театре драмы. Как писал 5-tv.ru, площадь возгорания менее чем за час выросла до пятисот квадратных метров. К ликвидации привлекались 37 человек и 13 единиц техники. По предварительным данным, возгорание началось во время проведения электромонтажных работ. В результате ЧП серьезно пострадала недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра.
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