Пожар случился в доме культуры в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Как стало известно 5-tv.ru, площадь горения составляет 1500 квадратных метров.

По данным спасателей, пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают десять единиц пожарной техники, а также 22 сотрудника ведомства. Группировка спасателей наращивается.

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Горящее здание и работу пожарных сняли на видео местные жители. Кадры полыхающего пламенем дома культуры имени Ленина появились в группе «Гусь-Хрустальный» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее во Владимире сгорел зрительный зал в академическом театре драмы. Как писал 5-tv.ru, площадь возгорания менее чем за час выросла до пятисот квадратных метров. К ликвидации привлекались 37 человек и 13 единиц техники. По предварительным данным, возгорание началось во время проведения электромонтажных работ. В результате ЧП серьезно пострадала недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра.