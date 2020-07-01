Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись на Чукотке и Камчатке
За ходом процедуры следят больше полумиллиона наблюдателей. Меры предосторожности на участках помогают соблюдать волонтеры.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru
Марафон голосования перешел шестидневный рубеж. К этому часу участки открылись на Чукотке и на Камчатке. Там уже наступил основной день голосования — мы получаем первый кадры от сотрудников избирательных комиссий, которые прямо сейчас приступают к работе.
В общей сложности, к этому моменту свое мнение о поправках успели высказать более половины россиян. Определились и первые регионы-победители по явке избирателей. Подробнее — в сюжете корреспондента Кирилла Полякова.
Половина россиян, имеющих право голоса, воспользовала им досрочно — то есть до основного дня голосования. Явка к 12 часам дня составила 45,5%. Дистанционным способом проголосовали вдвое больше избирателей.
Завершилось электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Из тех, кто зарегистрировался в системе, своим правом воспользовались больше 90% граждан.
Сотни тысяч обращений граждан поступают в Центризбирком. На горячую линию звонят и из регионов, и из-за рубежа. Вопросы самые разные, доля жалоб — 2%.
«Обработано, только вдумайтесь, вот за это короткое время 477 тысяч 802 обращения — это не просто так принято, с каждым из них проведена определенная работа, классификация, куда направить, как ответить», — рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
К историческому событию присоединились и народные артисты — Владимир Машков, он, кстати, принимал участие в разработке поправок. И Игорь Бутман, который проголосовал на рабочем месте.
"Очень важно поучаствовать, прежде всего, в жизни своей страны, своего будущего, будущего своих детей, внуков. Вот это , наверное, важно - быть неравнодушным к жизни своей страны", - отметил народный артист РФ Владимир Машков.
"Были внесены изменения, поправки, для того чтобы нам вновь иметь развязные руки для созидания, для создания, так сказать новых интересных проектов и всей жизни", - подчеркнул народный артист РФ Игорь Бутман.
За ходом общероссийского голосования следят больше полумиллиона наблюдателей. Меры предосторожности на участках помогают соблюдать волонтеры. Есть и так называемые альтернативные наблюдатели, которые работают без направлений региональных общественных палат. Занимаются они, как правило, провокациями и вбросами. Причем на профессиональном уровне. Речь, прежде всего, о движении «Голос». Именно их активисты, как в кино, показали в видеоролике несуществующий избирательный участок, на котором якобы нарушили все, что только можно нарушить.
В эту постановку, наверняка, бы поверили многие. Но горе-режиссеры сами попали в объектив камеры. Через несколько секунд после интервью с активистом голоса уносят стол, урну, а потом и сам шатер сдувает ветром.
Чтобы противодействовать фабрике по изготовлению подделок, в Общественной палате запустили свой сетевой проект «Фейк-контроль», который будет в формате видеоблога разоблачать постановочные кадры с нарушениями и информационные вбросы в мессенджерах и социальных сетях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что электронное голосование завершилось 30 июля.
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