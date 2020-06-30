«Вернется бумерангом»: Карпович угрожают из-за слухов о романе с Прилучным

Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович породили волну критики и угроз в сторону звезды ситкома «Папины дочки». Как писал 5-tv.ru, 15 июня актер развелся с женой и коллегой Агатой Муцениеце после девяти лет брака. С начала года супруги заявляли, что перестали понимать друг друга, что не раз становилось поводом для конфликтов в семье. В апреле актриса и вовсе обвинила мужа в рукоприкладстве в период его запоя.

Через неделю после их развода в сети появился снимок Прилучного в компании с Карпович. Пару запечатлели на улице во время совместного шопинга. Это фото стало причиной для обвинений хейтеров в адрес Мирославы. Многие называют девушку разлучницей и желают ей смерти. Хотя до появления кадра с Павлом о ее участии в жизни супругов информации не возникало. Да и сделанное фото не доказывает наличие у разведенного актера отношений с Карпович.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Страницу актрисы наводнили оскорбительные и грозные комментарии. Как следует из отзывов фолловеров, хозяйка микроблога удаляет такие сообщения. Но на выпады всех недоброжелателей рук не хватает. В этом случае к беседе подключаются ее защитники.

«А никто ей еще не написал, что она с…а? Ну так, чисто из солидарности женской. За Агату»;

«Писали, Мира удаляет и блокирует»;

«Агата твоя — с…а! Сбежал мужик от злой бабенки, сама виновата. Мира не причем»;

«Ага, а Мира кто, если Агата с…а? С ней кто только не был»;

«Если это все правда, то ей вернется все бумерангом. На чужом несчастье счастья не построишь…», — отозвались пользователи.

Сторонники Карпович советуют ей закрывать комментарии к постам во избежание негатива и просят не стесняться выкладывать новые фото с Прилучным. Поклонники девушки свыклись с мыслью о ее отношениях с коллегой и желают наблюдать продолжение вероятного романа.

Ранее 5-tv.ru писал, как Агата Муцениеце объяснила детям развод с Павлом Прилучным.