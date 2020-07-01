ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в июле 2020 года

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Алина Потёмкина
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Для некоторых лето будет достаточно трудным, но в результате жизнь обязательно наладится.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, /Frank Rumpenhorst, /CHROMORANGE / Bilderbox, /Jens Büttner, /Artur Cupak

Високосный 2020 год еще в самом разгаре, а многие уже и не знают, что от него ждать. Астрологи рассказывают, представителей каких знаков зодиака ждут перемены уже в июле, пишет издание «Новости Зеленодольска».

Овен

Люди этого знака во втором месяце лета получат шанс изменить свою жизнь к лучшему. Для этого Судьба уберет с их пути все отвлекающие факторы: окружение станет менее требовательным к Овнам, а значит, у них появится время заняться собой. Этот месяц можно назвать переломным, но Овны достаточно сильны, чтобы обратить обстоятельства в свою пользу. Если постараться, то можно достичь высоких результатов в саморазвитии и даже в продвижении по карьерной лестнице.

Телец

Июль станет благоприятным для Тельцов в работе. Судьба предложит им выбор, отказаться от которого нельзя. Вероятно, что придется выбирать между двумя компаниями, которые предложат трудоустройство. К тому же, на плечах Тельцов окажется проект, в котором им уготована ведущая роль. Будет непросто, но в итоге все сложится крайне выгодно для трудолюбивых представителей знака.

Весы

Для Весов июль станет напряженным месяцем. Дело в том, что последнее время представители этого знака пребывали в плену иллюзий. Все вокруг им казалось радужным: друзья — все верные, будущее — только светлое. Однако теперь придется снять розовые очки. Но это пойдет Весам на пользу: избавившись от всего фальшивого и напускного в жизни, они смогут сами строить свою жизнь так, как им заблагорассудится.

Стрелец

Переломный момент наступит и в жизни Стрельцов. Но у них начнутся перемены в личной жизни. Люди этого знака часто имеют несколько поклонников разом, резко влюбляются. Именно их чувственность мешает им создать крепкую семью. В июле Стрельцы познакомятся с человеком, в которого моментально влюбятся. Но в этот раз их чувства не остынут, есть вероятность серьезной истории отношений.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на июль 2020 года.

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