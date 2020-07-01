Основатель Comedy Club поведал о страданиях Харламова из-за Асмус

Нападки в адрес Кристины Асмус и Гарика Харламова доставили немало моральных страданий комику. Об этом рассказал основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян в ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс. Эфире».

Продюсер вспомнил, как аукнулась для семейной пары постельная сцена из фильма «Текст», в которой Асмус снялась с Иваном Янковским. Волна критики и издевок над звездной парой в соцсетях чуть не выбила резидента Comedy Club из колеи, ему было «очень больно». И все же Гарик, по словам Джанибекяна, держался молодцом и не забыл об ответственности за семь миллионов своих подписчиков в Instagram.

«Никто из них с тобой не подписывал договор о том, что он умный, целесообразно мыслящий, нормальный человек. Среди них большое количество ненормальных в моем понимании, но в их понимании — это абсолютно нормально. Ну, что поделаешь, это жизнь», — отметил Артур Джанибекян.

Картина «Текст» вышла на экраны в октябре 2019 года и сразу вызвала громкий скандал. В откровенном эпизоде Асмус и Янковский настолько убедительно сыграли любовников, что зрители задались вопросом: как к происходящему на съемочной площадке отнесся супруг Кристины Харламов. После этого сразу же поползли слухи о возможном разводе пары. В соцсетях юморист поддержал жену и создателей фильма, признав актерскую работу Асмус примером настоящего профессионализма. Однако 22 июня стало известно, что Харламов и Асмус действительно расходятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Харламова раскрыли возможные причины его развода с Асмус.