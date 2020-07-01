Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

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Максим Чугункин
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Телеведущая выступает за то, чтобы на телевидении всех проверяли не только на COVID-19, но и на содержание запрещенных веществ.

Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

Фото: Instagram @danaborisova_official

Дана Борисова поучаствовала в YouTube-шоу депутата Госдумы Виталия Милонова. В ходе беседы речь зашла о зависимостях, и скандальная телеведущая назвала несколько имен из шоу-бизнеса, которые не прошли бы тест на наркотики. Об этом сообщает издание «Слово и дело».

Телеведущая отметила, что в ее случае виновата наследственность, «генетическая предпосылка». Но после того, как сама излечилась от зависимости, то с радостью проверила бы многих из своих коллег.

Так, например, Борисова уверена, что тест на наркотики не пройдут рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева. Завалится YouTube-блогер Юрий Дудь, который, впрочем, не раз в своих интервью отрицал любую связь с наркотиками. Наконец, Борисова вспомнила Ксению Собчак и заявила, что у той раньше были серьезные проблемы с алкоголем.

«У нас сейчас на телевидении всех проверяют на коронавирус, но я бы с удовольствием заставляла звезд перед каждой съемкой сдавать анализ мочи, думаю, мы бы узнали много интересного», — заявила Дана.

Известия о том, что Дана Борисова подсела на наркотики, появились в апреле 2017 года. Тогда за этой историей следила вся страна — по инициативе Андрея Малахова телеведущую отправили в реабилитационный центр в Таиланде, откуда Борисова вернулась «чистой».

Ранее Дана Борисова поведала, как алкогольное прошлое погубило ее репутацию.

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