Дана Борисова поведала, как алкогольное прошлое погубило ее репутацию

Телеведущая Дана Борисова уже на протяжении трех лет проходит лечение от наркотической и алкогольной зависимости. Несмотря на то и дело появляющуюся информацию о срывах звезды, она не раз признавалась, что полностью осознала свою проблему и готова с ней бороться.

Вместе с тем телеведущая рассказала, что алкогольное и наркотическое прошлое продолжает отражаться на ее репутации. Борисова призналась, что любит «ляпать» все на каждом шагу, однако сейчас старается «помалкивать», так как люди до сих пор вспоминают ее ошибки.

«Мои наркоманские, алкоголические дела до сих пор аукаются. Вчера оставила коммент под постом _Admin_Anshlakk_ — сразу тысячи комментариев. Сталкивалась и до сих пор сталкиваюсь, несмотря на то, что уже несколько месяцев живу трезвой жизнью», — сказала Борисова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает ФАН.

Впервые о своем пагубном пристрастии к алкоголю и наркотикам Дана Борисова рассказала в 2017 году. Тогда знаменитость несколько месяцев провела в реабилитационном центре в Таиланде, где пыталась привести свою жизнь в порядок. Вернувшись в Россию, Борисова заявила, что начала жизнь с чистого листа и стала контролировать свое поведение. Тем не менее, в СМИ не раз появлялись сообщения о ее срывах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена Ефремова, которую обвиняют в несчастьях актера, сдала анализ на наркотики.