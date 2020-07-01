В Петербурге организованы почти две тысячи избирательных участков

В Санкт-Петербурге организованы почти две тысячи избирательных участков. Урны для голосования установлены, в том числе, на Ладожском и Московском вокзалах, в аэропорту Пулково.

Все избиратели и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, на входе посетителям измеряют температуру. Помещения оборудованы санитайзерами. Соблюдение безопасной дистанции — обязательно. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявили — голосование проходит по плану. Чтобы оказаться в числе первых, многие петербуржцы пришли к своим участкам еще задолго до открытия. Среди них и глава петербургского избиркома Виктор Миненко.

«Я, пользуясь случаем, еще раз приглашаю наших граждан отдать свой голос за укрепление суверенитета страны и будущее нашей нации», — призвал Миненко.

График работы участков не изменился. Проголосовать необходимо до восьми часов вечера.

На 14.00 по данным ЦИК явка в Санкт-Петербурге составила 62,17%.