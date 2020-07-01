В Петербурге организованы почти две тысячи избирательных участков

Эфирная новость 30

Соблюдение безопасной дистанции, а также обеспечение индивидуальными средствами защиты является обязательным.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге организованы почти две тысячи избирательных участков. Урны для голосования установлены, в том числе, на Ладожском и Московском вокзалах, в аэропорту Пулково.

Все избиратели и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, на входе посетителям измеряют температуру. Помещения оборудованы санитайзерами. Соблюдение безопасной дистанции — обязательно. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявили — голосование проходит по плану. Чтобы оказаться в числе первых, многие петербуржцы пришли к своим участкам еще задолго до открытия. Среди них и глава петербургского избиркома Виктор Миненко.

«Я, пользуясь случаем, еще раз приглашаю наших граждан отдать свой голос за укрепление суверенитета страны и будущее нашей нации», — призвал Миненко.

График работы участков не изменился. Проголосовать необходимо до восьми часов вечера.

На 14.00 по данным ЦИК явка в Санкт-Петербурге составила 62,17%.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в и...

Последние новости

16:01
Коронавирус может стать обычным респираторным заболеванием
15:54
«Думала, спасут и на этот раз»: Вдова Проскурина о неожиданной смерти актера
15:45
Видео голосования Путина по поправкам к Конституции
15:37
«Лучший папа на свете!» — рэпер Тимати научил маленького сына опасному трюку
15:21
«Как кисель»: Черное море возле Одессы позеленело — видео
15:16
«Культура — высочайший символ страны»: гендиректор Эрмитажа принял участие в голосовании по Конституции

Сейчас читают

Неудачи и потеря успеха: чем опасно лунное затмение 5 июля
Вдова Проскурина рассказала о причине смерти звезды «Жестокого романса»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок