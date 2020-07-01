В Петербурге организованы почти две тысячи избирательных участков
Соблюдение безопасной дистанции, а также обеспечение индивидуальными средствами защиты является обязательным.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге организованы почти две тысячи избирательных участков. Урны для голосования установлены, в том числе, на Ладожском и Московском вокзалах, в аэропорту Пулково.
Все избиратели и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, на входе посетителям измеряют температуру. Помещения оборудованы санитайзерами. Соблюдение безопасной дистанции — обязательно. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявили — голосование проходит по плану. Чтобы оказаться в числе первых, многие петербуржцы пришли к своим участкам еще задолго до открытия. Среди них и глава петербургского избиркома Виктор Миненко.
«Я, пользуясь случаем, еще раз приглашаю наших граждан отдать свой голос за укрепление суверенитета страны и будущее нашей нации», — призвал Миненко.
График работы участков не изменился. Проголосовать необходимо до восьми часов вечера.
На 14.00 по данным ЦИК явка в Санкт-Петербурге составила 62,17%.
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