На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

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Максим Чугункин
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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

Фото: СК Ленинградской области

Во время строительных работ возле Храма Святых Царственных Страстотерпцев в Ленинградской области рабочие обнаружили череп человека. Как стало известно 5-tv.ru, вскоре был найден скелет целиком, причем его руки и ноги были связаны веревкой. Также сохранились фрагменты одежды: джинсов, ремня и кроссовок.

СК Ленинградской области

Следователям-криминалистам предстоит выяснить, кому принадлежат останки, уже назначена судмедэкспертиза. Также возбуждено уголовное дело, в СК РФ, совместно с местным МВД, разработали план розыска возможных преступников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое подростков были найдены мертвыми на крыше дома в Люберцах.

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