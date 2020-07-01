На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

Во время строительных работ возле Храма Святых Царственных Страстотерпцев в Ленинградской области рабочие обнаружили череп человека. Как стало известно 5-tv.ru, вскоре был найден скелет целиком, причем его руки и ноги были связаны веревкой. Также сохранились фрагменты одежды: джинсов, ремня и кроссовок.

СК Ленинградской области

Следователям-криминалистам предстоит выяснить, кому принадлежат останки, уже назначена судмедэкспертиза. Также возбуждено уголовное дело, в СК РФ, совместно с местным МВД, разработали план розыска возможных преступников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое подростков были найдены мертвыми на крыше дома в Люберцах.