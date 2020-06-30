Трое подростков найдены мертвыми на крыше дома в Люберцах

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Алина Потёмкина
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По данным Следственного комитета, тела не имеют признаков насильственной смерти.

Трое подростков найдены мертвыми на крыше дома в Люберцах

Фото: www.globallookpress.com

Тела трех подростков без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в чердачном помещении жилого дома в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Московской области.

По данным 5-tv.ru, рядом с телами подростков были найдены шприцы. По факту происшествия региональным управлением СКР проводится проверка. Выясняются обстоятельства смерти молодых людей.

«В ходе осмотра с места изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар в деревне Ягодная Нижегородской области унес жизни четверых человек: одного взрослого и троих детей.

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