Трое подростков найдены мертвыми на крыше дома в Люберцах

Тела трех подростков без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в чердачном помещении жилого дома в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Московской области.

По данным 5-tv.ru, рядом с телами подростков были найдены шприцы. По факту происшествия региональным управлением СКР проводится проверка. Выясняются обстоятельства смерти молодых людей.

«В ходе осмотра с места изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар в деревне Ягодная Нижегородской области унес жизни четверых человек: одного взрослого и троих детей.