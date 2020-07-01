«Вроде люди с интеллектом»: Эммануила Виторгана раскритиковали за видео с дочкой
Подписчиков актера возмутило видео с дочерью Этель на горшке.
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Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan
Эммануилу Виторгану уже 80 лет, но он ведет активный образ жизни и регулярно делится моментами из нее на своей страничке в Instagram. Главными героем публикаций является не он, а его младшие дочери — Этель и Клара. В этот раз в сети появилось видео с Этель Виторган, которая сидит на горшке во дворе и отвечает на вопросы своей мамы — Ирины Млодик. Родительницу заинтересовало, насколько сильно девочка любит свою младшую сестру Клару.
Но подписчики актера не обратили внимание на вопросы Ирины: их возмутил момент, в который она решила снять дочь. Этель сидела на горшке, кроме того, босиком на улице. Люди в комментариях также заметили, что в свои два года наследница Виторгана все еще не разговаривает.
«Когда она вырастет и снимет вас уже не молодую, не сопротивляющуюся на унитазе, будьте очень счастливы и отвечайте на вопрос, любите ли вы кого-либо», — написала подписчица.
«Ребенок сидит на горшке, физиологические процессы полным ходом, а в это время мамаша с камерой и вопросами…», — нелестно написала девушка в комментариях.
«Что за дурацкое видео? Вроде люди с интеллектом, казалось», — прокомментировал кто-то.
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