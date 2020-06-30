«Вот что значит — гены»: Лиза Галкина покорила сеть новаторским чтением стихов

|
Валентин Черников
78

Дочь Аллы Пугачевой сделала танцевальный номер во время исполнения классического литературного произведения.

«Вот что значит — гены»: Лиза Галкина покорила сеть новаторским чтением стихов

Фото: Instagram @elizaveta_galkinaa

Известное детское стихотворение в исполнении Лизы Галкиной превратилось в артистичный танцевальный номер. Забавное видео прошлых лет с маленькой дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилось на фанатской странице ребенка. Наследница певицы и юмориста прочитала строчки Алексея Плещеева: «Травка зеленеет, солнышко блестит; ласточка с весною в сени к нам летит».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

Стихотворение включает в себя три четверостишия. Малышка прочитала его целиком. Но озвучить классическое произведение девочке показалось недостаточным. Как подобает настоящей артистке, Лиза решила отыграть момент всем телом. Она много жестикулировала, перемещалась с место на место и кивала себе в такт, что со стороны походило на танец. Читала она также в ритм и даже почти пропевала. Поклонники оценили такой нестандартный подход на высший балл.

«Молодец Лизочка, концерт замечательный!»

«Какое счастье — иметь такую дочь!»

«Какая Лиза талантливая! Вот что значит — гены», — оценили выступление в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина объявила себя блогершей и рассмешила отца.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

20:18
Видео: Лесные пожары в России достигли угрожающих масштабов
20:12
«Вот что значит — гены»: Лиза Галкина покорила сеть новаторским чтением стихов
20:10
Музеи, фитнес-центры и бани заработают в Петербурге с 6 июля
20:03
Только Ливанов! Россияне восстановили справедливость в голосовании про Холмса
19:57
В России завершается онлайн-голосование по поправкам в Конституцию
19:41
Новость о беременности Меган Маркл вызвала скандал в королевской семье

Сейчас читают

Какие линии на ладони расскажут о личной жизни? Объясняет хиромант
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок