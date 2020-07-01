«Лучший папа на свете!» — рэпер Тимати научил маленького сына опасному трюку

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Виктория Андреева
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Музыкант поделился трогательным видео с восьмимесячным Ратмиром в главной роли.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев, Instagram @timatiofficial

Рэпер Тимати в очередной раз растрогал до слез поклонников, опубликовав в Instagram «мимимишное» видео с маленьким наследником Ратмиром. В кадре — звездный папа учит малыша держать баланс, стоя без поддержки на его ладони. Стоит ли считать этот трюк опасным? Безусловно! Однако Тимати действует максимально осторожно, внимательно следя за каждым движением ребенка.

«Баланс — ключ к успеху!» — философски подметил основатель Black Star в описании к ролику.

Instagram @timatiofficial

В комментариях фолловеры не переставали удивляться, насколько прекрасным отцом может быть мега-занятой музыкант. Многие отмечали, что и при обычном рабочем графике мужчины нечасто вмешиваются в воспитание детей, но рэперу, кажется, это лишь в радость.

«Боже, ну какой шикарный мужчина! И работает, и детьми занимается — мечта!»

«Какой замечательный малыш! И папа тоже! Обожаю!»

«Настоящий сердцеед растет… как и папа!»

«Плачу… Ну почему у меня нет таких крутых парней? Несправедливость!»

«Лучший папа на свете! Браво!» — откликались фолловеры музыканта.

Ранее 5-tv.ru показал забавные утренние игры рэпера Тимати с маленьким наследником Ратмиром.

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