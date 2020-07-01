«Лучший папа на свете!» — рэпер Тимати научил маленького сына опасному трюку
Музыкант поделился трогательным видео с восьмимесячным Ратмиром в главной роли.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев, Instagram @timatiofficial
Рэпер Тимати в очередной раз растрогал до слез поклонников, опубликовав в Instagram «мимимишное» видео с маленьким наследником Ратмиром. В кадре — звездный папа учит малыша держать баланс, стоя без поддержки на его ладони. Стоит ли считать этот трюк опасным? Безусловно! Однако Тимати действует максимально осторожно, внимательно следя за каждым движением ребенка.
«Баланс — ключ к успеху!» — философски подметил основатель Black Star в описании к ролику.
В комментариях фолловеры не переставали удивляться, насколько прекрасным отцом может быть мега-занятой музыкант. Многие отмечали, что и при обычном рабочем графике мужчины нечасто вмешиваются в воспитание детей, но рэперу, кажется, это лишь в радость.
«Боже, ну какой шикарный мужчина! И работает, и детьми занимается — мечта!»
«Какой замечательный малыш! И папа тоже! Обожаю!»
«Настоящий сердцеед растет… как и папа!»
«Плачу… Ну почему у меня нет таких крутых парней? Несправедливость!»
«Лучший папа на свете! Браво!» — откликались фолловеры музыканта.
Ранее 5-tv.ru показал забавные утренние игры рэпера Тимати с маленьким наследником Ратмиром.
Читайте также
82%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?