Дочь Евгении Симоновой: «В личной жизни я повторила путь мамы»

Путь Зои Кайдановской оказался удивительным образом похож на жизнь ее матери — народной артистки Евгении Симоновой. Как и она, Зоя стала актрисой, работает с ней в Театре имени Маяковского и периодически снимается в кино. Но успехами в профессии сходство не ограничилось. Об этом она рассказала в интервью «Экспресс газете».

Звезда фильмов «Обыкновенное чудо», «Афоня», «В бой идут одни старики» и многих других трижды выходила замуж. От первого брака с выдающимся актером и режиссером Александром Кайдановским в 1976 году у нее и родилась дочь Зоя.

Вторым супругом Симоновой стал актер Дмитрий Полонский, который не отметился запоминающимися ролями, а третьим — режиссер Андрей Эшпай. В списке его работ зрители отмечают экранизацию Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные» и сериал «Дети Арбата» по трилогии Анатолия Рыбакова. От Эшпая в 1985 году Симонова родила вторую дочь Марию. Она стала известной пианисткой и вышла замуж за итальянца.

Наследница Кайдановского также трижды выходила замуж. И от каждого брака у нее родилось по одному ребенку. Первыми двумя мужьями Зои стали бывшие однокурсники по Российской академии театрального искусства — Максим Славкин, отец Алексея, и Алексей Захаров — отец Вари. Сегодня она замужем за бизнесменом Александром Быковым и воспитывает рожденную от него дочь Соню.

«Уверена, что мой брак с Сашей будет последним. О первых двух мужьях не хочу вспоминать. Но рада, что от них остались замечательные дети. Хотя отцы особой тяги к ним не испытывают, но их так любит мой отчим Андрей Эшпай, что этого достаточно», — отметила Кайдановская.

Instagram @kaydanovskaya

Как и бывшие мужья Зои, ее отец Александр Кайдановский тоже мало интересовался судьбой дочери. Актер начал чаще общаться с девочкой, когда ей исполнилось 15 лет.

«До этого он особого внимания на меня не обращал. Лишь иногда приходил на дни рождения и забирал куда-то. Специфический отец. У него была бурная жизнь. Впрочем, я горжусь, что я дочь Александра Кайдановского. Жаль, что он очень рано ушел. Даже до 50 лет не дожил. Третий инфаркт его погубил», — добавила актриса.

Как писал 5-tv.ru, что Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Евгению Симонову.