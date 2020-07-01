У российского посольства в Берлине выстроилась очередь из желающих проголосовать

В Германии из-за большого кол-ва желающих проголосовать по поправкам к Конституции РФ выстроилась огромная очередь. 5-tv.ru публикует видео с места.

Люди стоят на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине, где располагается российское посольство. Очередь довольно длинная — несколько десятков метров, так как все ее участники стоят на расстоянии социальной дистанции друг от друга.

1 июля финальный день голосования по поправкам к Конституции России. Голос отдать можно было и раньше, так как в этом году власти разрешили досрочное волеизъявление из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свой голос на избирательном участке в Российской академии наук отдал Владимир Путин.