У российского посольства в Берлине выстроилась очередь из желающих проголосовать

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Максим Чугункин
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Граждане соблюдают социальную дистанцию, поэтому вереница людей растянулась на десятки метров вдоль бульвара Унтер-ден-Линден.

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Фото, видео: Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС, Ruptly

В Германии из-за большого кол-ва желающих проголосовать по поправкам к Конституции РФ выстроилась огромная очередь. 5-tv.ru публикует видео с места.

Люди стоят на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине, где располагается российское посольство. Очередь довольно длинная — несколько десятков метров, так как все ее участники стоят на расстоянии социальной дистанции друг от друга.

1 июля финальный день голосования по поправкам к Конституции России. Голос отдать можно было и раньше, так как в этом году власти разрешили досрочное волеизъявление из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свой голос на избирательном участке в Российской академии наук отдал Владимир Путин.

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