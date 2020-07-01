У российского посольства в Берлине выстроилась очередь из желающих проголосовать
Граждане соблюдают социальную дистанцию, поэтому вереница людей растянулась на десятки метров вдоль бульвара Унтер-ден-Линден.
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Фото, видео: Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС, Ruptly
В Германии из-за большого кол-ва желающих проголосовать по поправкам к Конституции РФ выстроилась огромная очередь. 5-tv.ru публикует видео с места.
Люди стоят на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине, где располагается российское посольство. Очередь довольно длинная — несколько десятков метров, так как все ее участники стоят на расстоянии социальной дистанции друг от друга.
1 июля финальный день голосования по поправкам к Конституции России. Голос отдать можно было и раньше, так как в этом году власти разрешили досрочное волеизъявление из-за эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свой голос на избирательном участке в Российской академии наук отдал Владимир Путин.
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