Вдова Проскурина назвала дату прощания и надеется, что оно пройдет публично

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Светлана Шевченко
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Ирина Хонда планирует обратиться к мэрии Москвы и государству с просьбой помочь в желании поклонников творчества супруга проститься с ним по всем правилам.

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Фото, видео: РИА Новости / Валерий Левитин

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина надеется, что получится договориться о том, чтобы прощание с ним было публичным. Ирина Хонда сообщила, что уже завтра планирует вернуться в столицу и обратиться к «государству и московским властям».

«Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности. Но пока я не понимаю, что получится», — цитирует Ирину РИА Новости.

Предварительно, прощание может состояться по ее словам 4 июля. В качестве места проведения рассматривается Дом кино.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, актер долгие годы болел. 25 июня у него произошел приступ на фоне хронической обструкции легких. Проскурин был госпитализирован и, благодаря стараниям врачей, которые подключили актера к ИВЛ, его жизнь на какое-то время была вне опасности.

Супруга верила, что врачи его смогут в очередной раз спасти, но в ночь на 1 июля Виктора Проскурина не стало на 69-м году жизни.

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