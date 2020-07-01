Вдова Проскурина назвала дату прощания и надеется, что оно пройдет публично
Ирина Хонда планирует обратиться к мэрии Москвы и государству с просьбой помочь в желании поклонников творчества супруга проститься с ним по всем правилам.
Закрыть
Смотрите также:
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Находчивость калининградской «Золушки» оценил командующий Балтийским флотом
Фото, видео: РИА Новости / Валерий Левитин
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина надеется, что получится договориться о том, чтобы прощание с ним было публичным. Ирина Хонда сообщила, что уже завтра планирует вернуться в столицу и обратиться к «государству и московским властям».
«Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности. Но пока я не понимаю, что получится», — цитирует Ирину РИА Новости.
Предварительно, прощание может состояться по ее словам 4 июля. В качестве места проведения рассматривается Дом кино.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, актер долгие годы болел. 25 июня у него произошел приступ на фоне хронической обструкции легких. Проскурин был госпитализирован и, благодаря стараниям врачей, которые подключили актера к ИВЛ, его жизнь на какое-то время была вне опасности.
Супруга верила, что врачи его смогут в очередной раз спасти, но в ночь на 1 июля Виктора Проскурина не стало на 69-м году жизни.
Читайте также
72%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?