«Последствия общения с принцессами»: звезда «Реальных пацанов» перекрасила волосы и превратилась в «девочку-конфетку»

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Виктория Андреева
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Актриса Зоя Бербер показалась на публике в образе «девочки-конфетки».

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Фото, видео: Instagram @zberberr

Нужна ли веская причина для кардинальной смены образа? «Нет», — открыто заявляет звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер и смело бежит в салон красоты за новым цветом волос. Несколько часов плодотворной работы парикмахера, и волшебная «розовая» прическа готова!

«Последствия общения с принцессами. (По взгляду ведь видно, что я из других сказок?!)», — шутливо подписала свежее фото в Instagram актриса.

Instagram @zberberr

Необычный имидж звезды, на удивление, пришелся по вкусу всем ее фанатам: в комментариях девушку буквально завалили комплиментами. А некоторые пользователи и вовсе признались, что теперь не смогут уснуть — столь впечатляющим было преображение Зои.

«Слушай, неожиданно, конечно. Но тебе очень идет!»

«Кардинально однако… Теперь же от экрана не отлипну!»

«Ну вот! Теперь ты — настоящий чупа-чупс!»

«Что-что, а тебя увидеть в розовом не ожидал. Просто чудесная!»

«Девочка-конфетка! Не зря решилась на преображение!» — заверяли актрису фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Зоя Бербер стала жертвой мошенников.

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