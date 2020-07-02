Кого из российских кинодеятелей пригласили стать академиками «Оскара»?

Российских кинематорграфистов позвали в американскую академию «Оскар». Причем, если раньше в жюри кинопремии в основном приглашали режиссеров и продюсеров, на этот раз в список попали представители других профессий — монтажеры и звукоинженеры.

Приглашение получили Игорь Литонинский — монтажер таких картин, как «Дылда»и «Сталинград», Марина Разбежкина, Виталий Манский, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.

Напомним, что киноакадемия недавно объявила о дате церемонии 2021 года, которая была перенесена из-за коронавируса и теперь «Оскар» вручат 25 апреля 2021 года. Новые киноакадемики из России станут полноправными участниками голосования за лучшие киноработы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская киноакадемия меняет правила выбора номинантов на премию «Оскар».