Кого из российских кинодеятелей пригласили стать академиками «Оскара»?
Приглашение из США получили не только режиссеры, но также монтажеры и продюсеры.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Barbara Munker
Российских кинематорграфистов позвали в американскую академию «Оскар». Причем, если раньше в жюри кинопремии в основном приглашали режиссеров и продюсеров, на этот раз в список попали представители других профессий — монтажеры и звукоинженеры.
Приглашение получили Игорь Литонинский — монтажер таких картин, как «Дылда»и «Сталинград», Марина Разбежкина, Виталий Манский, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.
Напомним, что киноакадемия недавно объявила о дате церемонии 2021 года, которая была перенесена из-за коронавируса и теперь «Оскар» вручат 25 апреля 2021 года. Новые киноакадемики из России станут полноправными участниками голосования за лучшие киноработы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская киноакадемия меняет правила выбора номинантов на премию «Оскар».
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