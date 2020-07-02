Кого из российских кинодеятелей пригласили стать академиками «Оскара»?

Эфирная новость 33

Приглашение из США получили не только режиссеры, но также монтажеры и продюсеры.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Barbara Munker

Российских кинематорграфистов позвали в американскую академию «Оскар». Причем, если раньше в жюри кинопремии в основном приглашали режиссеров и продюсеров, на этот раз в список попали представители других профессий — монтажеры и звукоинженеры.

Приглашение получили Игорь Литонинский — монтажер таких картин, как «Дылда»и «Сталинград», Марина Разбежкина, Виталий Манский, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.

Напомним, что киноакадемия недавно объявила о дате церемонии 2021 года, которая была перенесена из-за коронавируса и теперь «Оскар» вручат 25 апреля 2021 года. Новые киноакадемики из России станут полноправными участниками голосования за лучшие киноработы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская киноакадемия меняет правила выбора номинантов на премию «Оскар». 

Читайте также

+15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.44
0.49 79.19
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
Остались только щепки: Видео обрушения гигантского здания в Нью-Йорке
3:27
Раздетый по пояс Нагиев потроллил себя и пожаловался на возраст — видео
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
2:50
Кого из российских кинодеятелей пригласили стать академиками «Оскара»?
2:23
Итоги голосования по поправкам в Конституцию после обработки 97% протоколов
2:14
Жаркие пляски в коралловом платье: Как Сотникова отметила свой день рождения?

Сейчас читают

Зосима Пчельник. Почему 2 июля не рекомендуется делать косметические процедуры
«Думала, спасут и на этот раз»: Вдова Проскурина о неожиданной смерти актера
Вдова Проскурина рассказала о причине смерти звезды «Жестокого романса»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок