Мама пришла в ужас, увидев призраков рядом с ребенком по видеоняне

|
Светлана Александрова
23

Медиум успокоил переполошившихся родителей, объяснив, что покойные бабушка с дедушкой пытались защитить заболевшего малыша.

Мама пришла в ужас, увидев призраков рядом с ребенком по видеоняне

Фото: www.globallookpress.com /Lars Hallstrom

Чарли Дэвис из английского города Эйлсбери, что в графстве Бакингемшир пережила шок, когда, посмотрев на экран видеоняни, увидела рядом со спящим четырехмесячным сыном две руки, похожие на руки вампиров. Как пишет британская газета The San, 28-летняя мать в ужасе бросилась в комнату, но никого, кроме малыша, там не обнаружила.

«Я думала, что кто-то пытается забрать моего ребенка! Я ясно видела Исаака и пару рук рядом с его головой, но они не касались его. Я не знал, что и думать, у меня просто началась паника. Я помчалась в спальню, собираясь встретиться лицом к лицу с злодеем, но там никого не было, и Исаак по-прежнему крепко спал», — рассказала молодая женщина.

Twitter @TheSun

Тем временем монитор видеоняни выключился, а когда включился вновь, руки исчезли. Перепуганная Чарли успела сделать снимок экрана и позвонила сестре, которая в свою очередь обратилась за разъяснениями к знакомому медиуму.

Экстрасенс, который ничего не знал о семье девушки, тем не менее объяснил, что это были руки бабушки и дедушки малыша — родителей его отца, которые умерли незадолго до его рождения.

«Он сказал, что две руки, сложенные вместе — это положение рук для исцеления, что, как мне кажется, имеет смысл, поскольку Исаак как раз был простужен и плохо себя чувствовал… Поэтому мы думаем, что родители Пола пытались защитить внука», — цитирует Чарли издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о женщине, которой удалось увидеть и снять на видео призрака любимого кота Блэкджека, который умер некоторое время назад. Причем в комнату в нужный момент ее «позвал» другой домашний питомец.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.44
0.49 79.19
0.20
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

7:15
«Больно Гарику»: Лена Миро рассказала, почему не стоит жалеть Харламова
7:02
Мама пришла в ужас, увидев призраков рядом с ребенком по видеоняне
7:01
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать
6:50
Во время голосования по поправкам не было выявлено серьезных нарушений
6:40
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
6:25
«Любит, не любит?» — Двухлетний братик погадал Стеше Маликовой на ромашке

Сейчас читают

Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок