Мама пришла в ужас, увидев призраков рядом с ребенком по видеоняне

Чарли Дэвис из английского города Эйлсбери, что в графстве Бакингемшир пережила шок, когда, посмотрев на экран видеоняни, увидела рядом со спящим четырехмесячным сыном две руки, похожие на руки вампиров. Как пишет британская газета The San, 28-летняя мать в ужасе бросилась в комнату, но никого, кроме малыша, там не обнаружила.

«Я думала, что кто-то пытается забрать моего ребенка! Я ясно видела Исаака и пару рук рядом с его головой, но они не касались его. Я не знал, что и думать, у меня просто началась паника. Я помчалась в спальню, собираясь встретиться лицом к лицу с злодеем, но там никого не было, и Исаак по-прежнему крепко спал», — рассказала молодая женщина.

Twitter @TheSun

Тем временем монитор видеоняни выключился, а когда включился вновь, руки исчезли. Перепуганная Чарли успела сделать снимок экрана и позвонила сестре, которая в свою очередь обратилась за разъяснениями к знакомому медиуму.

Экстрасенс, который ничего не знал о семье девушки, тем не менее объяснил, что это были руки бабушки и дедушки малыша — родителей его отца, которые умерли незадолго до его рождения.

«Он сказал, что две руки, сложенные вместе — это положение рук для исцеления, что, как мне кажется, имеет смысл, поскольку Исаак как раз был простужен и плохо себя чувствовал… Поэтому мы думаем, что родители Пола пытались защитить внука», — цитирует Чарли издание.

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