Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера

Причиной кадрового решения стало избрание чиновника депутатом Госдумы нового созыва.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с его избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», — говорится в сообщении.
Документ вступил в силу со дня подписания.
Виталий Савельев занимал пост заместителя председателя правительства России с 14 мая 2024 года. Он курировал транспортный блок.
До назначения в правительство Савельев возглавлял Министерство транспорта России. На этом посту он находился с ноября 2020 года по май 2024 года.
Еще раньше, с 2009 по 2020 год, Савельев руководил «Аэрофлотом», занимая должность генерального директора компании.
Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сообщал, что Савельев выдвинут на пост вице-спикера Госдумы нового созыва.
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