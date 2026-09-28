«Встреча вновь не состоится»: МакSим отменила концерт в Калининграде

Певица МакSим отменила концерт в Калининграде

Певица МакSим (Марина Абросимова — настоящее имя) отменила концерт, который должен был пройти в Калининграде 28 сентября. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Артистка уточнила, что изначально мероприятие должно было состояться 2 августа, но организатор попросил перенести концерт на 28 сентября. Однако и к этой дате ничего не было подготовлено.

«К сожалению, организатор не обеспечил условия, необходимые для проведения концерта: площадка не подготовлена в соответствии с предъявленными требованиями, условия технического и бытового райдера не выполнены. Кроме того, для меня и команды не были приобретены билеты и забронировано проживание. <…> Мне очень жаль, что встреча вновь не состоится», — уточнила исполнительница.

МакSим подчеркнула, что и она, и ее команда готовы были выступить в обе даты, но при таких обстоятельствах проведение концертов невозможно.

Организатором, по информации 5-tv.ru, было ООО «ШОУ КЭМП». Генеральный директор компании на контакт с прессой не идет.

Певица добавила, что по-прежнему планирует приехать в Калининград. Уже начались поиски других организаторов, которые смогут подготовить все на должном уровне. Также артистка сообщила, что все, кто приобрел билеты на выступление 28 сентября, могут их сдать через операторов по месту приобретения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отменен юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Мероприятие должно было состояться 15 ноября.

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